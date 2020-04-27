三竹(8284)第1季合併營收為4.17億元，年成長15.22%，為因應逐筆交易上線，三竹資訊於行動載具開發全新功能「閃電下單」，簡化投資人的交易流程。

台股3月23日啟動逐筆交易，隨到隨撮的新形態下單模式，提升交易速度和資訊透明度，為了跟上快速的交易步調，三竹資訊配合證交所推出逐筆交易系統的同時，積極研發有利投資人下單的新系統，「閃電下單」應運而生。

三竹表示，投資人過去下單的步驟繁瑣，得先進入報價畫面，再點選至下單畫面，才能設定必要條件(買賣、張數等等)，確認後才算完成；未來只要進入券商版下單系統的「證券閃電下單」，就能設定必要條件，在買賣最佳五檔價位點選欲交易價格，同一介面、兩個步驟完成下單，委託成交資訊即刻「全都露」，跟上逐筆交易的速度。

三竹指出，「閃電下單」還可以一鍵刪除多筆委託單，方便投資人在股價瞬間波動時快速刪單，以免買到不好的價位，而系統也能鎖住畫面，以防投資人誤觸下單區；目前台新證券為首發者，功能即將上線，富邦證券及華南期貨等公司也已與三竹成為合作夥伴。

(時報資訊)