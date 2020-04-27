聯電(2303)對第二季展望穩健，營收可望再創新高。公司預期第二季晶圓出貨量季增約1~2%，以美元計平均銷售價格季增約1~2%，毛利率大約在20%；產能利用率也將再持續提升，預估約在95%。

聯電今日下午舉行法說會。聯電總經理簡山傑表示，展望2020年第二季，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性明顯升高，但現階段的預期仍顯示晶片需求略有上升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補所支撐。

聯電今年資本支出預估10億美元，比去年的低點6億美元回升；今年的10億美元資本支出中，85%將用於12吋晶圓相關投資，15%用於8吋晶圓之投資。

聯電公司將持續關注市場動態，同時也為今年上半年許多客戶28奈米設計定案數量的增加做好準備。除了努力維持第一季獲得的業務成長動能，聯電高配息率的經營策略維持不變。董事會已提議發放每股約0.75元的現金股利，將提報今年股東常會議決。

聯電2020年第一季營運表現淡季不淡，由於在家工作帶動消費性和通訊產品之顯示驅動器的需求增加，公司第一季營收季增1%達422.7億元再創新高，產能利用率上升1個百分點至93%，毛利率為19.2%，比上季提升2.5個百分點，營業淨利季增69.2%至34.14億元，但業外轉虧，整體業外淨損25.92億元；歸屬母公司淨利22.1億元，季減42.5%，但年增83.7%，每股盈餘0.19元。

(時報資訊)