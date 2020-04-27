新冠肺炎疫情持續延燒，杏輝(1734)捐贈營養品及加菜金，透過宜蘭縣政府，撥發給本縣7家急救責任醫院、醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會、藥師公會、及藥劑生公會，表達對醫護及醫事人員的謝意。

台灣地區於109年1月20日出現第一例嚴重特殊傳染性肺炎後，宜蘭縣迄今收治過2位境外移入確診個案；經過醫護人員盡心治療後，也已康復出院。目前疫情仍持續蔓延，縣內醫護及醫事人員也全力投入防疫救護工作；而對於確診病例的接觸者在居家隔離或居家檢疫期間，本縣也由西醫、牙醫、中醫診所及醫院擔任「指定通訊診療院所」，提供不中斷的醫療服務。另外也經由各社區藥局的投入，持續為民眾發放口罩。

體恤宜蘭縣醫護人員站在防疫第一線辛勞付出，全力守護宜蘭這塊淨土，杏輝醫藥集團除了捐贈4,000瓶含有豐富B群及維生素C的營養品，幫助醫護人員維持體力外，也提供給本縣3家區域醫院及4家地區醫院共30萬元加菜金，為抗疫期間辛苦工作的醫護防疫英雄們加油打氣。

(時報資訊)