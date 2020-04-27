三峽普賢寺住持暨佛教懷仁基金會董事長宗道法師多年秉持慈悲精神，努力照顧弱勢族群，宗道法師為發揚無私大愛奉獻精神，捐贈新北市政府全身式防護衣8000件，今天下午在新北市府大樓貴賓室，由侯市長友宜親自接受捐贈。

宗道法師有感消防及醫護人員防疫期間肩負第一線防疫工作，遂捐贈新北市政府消防局4000件及新北市政府衛生局4000件全身式防護衣供第一線消防、醫護人員使用，提升防護裝備等級及減輕第一線防疫人員工作壓力及風險，並與全民一同抗疫。

侯友宜表示，宗道法師雖是出家人，但卻行入世法，成立懷仁基金會和志工隊，開設教養院，照顧最基層困苦的弱勢孩子，衷心感謝其善行義舉，造福新北市民，另外，藉由本次捐贈的全身防護衣，加強本府防疫能力及裝備，並提升整體防疫效能，確保居民的生命安全。

侯友宜表示，宗道法師雖是出家人，但卻行入世法，成立懷仁基金會和志工隊，開設教養院，照顧最基層困苦的弱勢孩子。（讀者提供/吳家詮傳真）

三峽普賢寺本著慈悲濟世的精神，於108年分別捐贈本府3輛復康巴士及3輛高頂救護車等設備，以利救助更多民眾免於危難之中，也希望藉此達拋磚引玉之效，引領各界投入更多的公益善行以造福市民。

民國76年，身無分文的宗道法師，靠著義賣山水繪畫創作，並向友人借支一張65,000元支票，在群山環抱的三峽鎮竹崙里山坡地，艱辛闢建清修道場普賢寺，供奉釋迦牟尼、大智文殊菩薩及大行普賢菩薩，開始弘法利生志業。

(中時電子報)