高雄國立科學工藝博物館再度與墾丁福華渡假飯店攜手合作，於飯店一樓畫廊舉辦「瘋狂科學家趣味科學特展」，展區設置許多動手體驗的互動裝置，讓操作者從中理解科學原理並體會科學的樂趣，更能讓大人小孩了解其實科學並不難，展覽自即日起至12月31日止，所有民眾皆能進入飯店免費參觀。

展覽自導入區開始介紹科學史上重要的科學家，並以法拉第、愛因斯坦、牛頓與華生等四位科學家引導至電學、光學、立學與生理醫學等四大領域；展覽更不忘介紹哥白尼、伽利略與諾貝爾，為科學帶來莫大啟發與貢獻的偉人。策展人員比照於博物館中的展場規劃，現場除了設置互動裝置外，更安排人員邀約飯店員工參與培訓課程以利於現場進行解說，現場也提供學習單、簡易科學DIY等活動，豐富的展覽內容有如進入科博館參觀。

此次策展人陳玫岑博士表示，現在願意投入科學研究的學子很少，普遍皆往應用相關學系發展，最根本的邏輯思考像是物理、化學等科系，越來越少人才願意投入心力，而此展覽就是希望打破大家覺得科學很難並且發現科學有趣的地方，以說故事的方式導入，加上性向測驗燃起大朋友、小朋友的好奇心，最後讓大家知道人人都是有機會可以獲得諾貝爾獎項這項殊榮。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，他們飯店位於依山傍水的國家公園內，豐富的自然生態環繞於飯店四周，此次與科工館聯合舉辦科學展，為墾丁添上一點知性，有鑒於前次奈米展的合作獲得民眾良好的回饋，加深對舉辦學術性質展覽的信心。不過相較前次，這次展覽碰上疫情，飯店在互動裝置上更加重視清潔與消毒，不僅安排定時消毒，也特別設置75%酒精於現場供客人使用，讓民眾參展能更加安心。

「瘋狂科學家-趣味科學特展」即日起於墾丁福華1樓畫廊展出，多項展品提供民眾體驗。飯店座落山、海交會的國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘。即日起，飯店推出睡飽飽專案，兩人成行入住飯店豪華雙床房三天兩夜，每房只要$3800起，此專案提供一日早餐，讓房客可以在其中一天無須趕著起床享用早點，先睡飽飽，充飽電力後再繼續向前行。防疫期間，飯店也將繼續嚴格把關並隨時留意指揮中心的最新資訊，配合政府的防疫措施，以維持讓房客住得安心、讓員工專心無虞的場所。

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