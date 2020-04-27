交通部觀光局先前公布今年2月份國際旅客來台狀況，僅35.7萬名國際旅客，對比2019年同期95.6萬人次的盛況，大減62.6％。觀光局今（27）日再公佈3月人數，單月僅7.8萬人，年減92.8％，幾乎衰退僅百分百。也因此拖累今年第一季國際旅客僅124.9萬人次，較去年衰退57％。

綜觀3月來台數字，僅日本、越南兩國站上單月1萬人次大關，幾乎所有國家地區旅客均年減8～9成。在過去重要市場方面，日本1.2萬人次，大陸僅1,511人次訪台，港澳僅259人，韓國674人，美國6,196人。

觀光局也明白指出，全球因受新冠肺炎疫情影響，各國確診病例數持續提高，中央疫情指揮中心於3月18日宣布，自3月19日零時起，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他經特別許可得入境非本國籍人士外，其餘一律限制其入境。配合上述防疫措施，故3月份來台人次陡降。

(工商 )