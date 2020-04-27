義大利新冠疫情似出現趨緩跡象。當地1名23歲、2月底確診的女性模特兒，經過住院治療、復元出院、長達57天的居家隔離與6次病毒檢測後，檢驗結果仍然呈現陽性，這也成為義國帶病時間最長的個案。

今年2月28日，該名模特兒多布羅尤（Bianca Dobroiu）一度發燒至攝氏40.7度，同日入院後確診，並留院接受治療。住院數日後，她回到住所繼續隔離，並接受病毒檢測。然而，她在隔離的57天期間，先後進行6次病毒檢測，結果都呈現陽性。

多布羅尤的主治醫生指出，她早就已經恢復，健康狀況良好，但檢測結果一直呈現陽性，當地的醫療團隊正密切觀察她的情況。

傳染病專家指出，義大利患者的病毒檢測陽性結果一般不會超過4星期，因此碧昂卡的情況應為該國首例。

針對上述義國的案例，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣也有2例超過60天以上仍呈陽性的個案。據報導，其中1位就是居住於南部、曾到訪金芭黎舞廳的台商，他已經多次檢驗，結果時陰時陽。

(中時 )