《素還真》同名電影首度公開海報主視覺。（霹靂國際多媒體提供）

霹靂國際多媒體斥資上億，由素還真的創作者黃文章（強華）親自編導的《素還真》同名電影，27日首度公開海報主視覺，以霹靂布袋戲的靈魂人物「清香白蓮」素還真起源故事為主軸，他32年來積累的意象豐富，然而起源故事始終是全球戲迷心中的一團謎，此次霹靂特地打造同名電影，一解粉絲心中懸念。

《素還真》電影海報上可見其背影如蓮，以手指天，象徵邁向光明之路，而他的倒影延伸至暗紅色的底欄，隱喻其出入武林血海之深。稱號「十車書」的總導演黃強華表示，素還真的造型改變是電影一大亮點，有別以往衣著上的繁複與華麗，如今採用的合身剪裁及俐落設計，調整研發了長達半年之久，煞費苦心。

今年問世第32年的素還真，是戲迷們的共同記憶，他的重磅回歸象徵霹靂布袋戲的傳承與創新，霹靂也將在4月30日晚間8點20分在YouTube舉辦「霹靂大會」線上直播，公布霹靂新品牌視覺與未來創新外，屆時將首度揭露《素還真》電影全新造型與精采片段。

(中時 )