第四屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會」移師台中舉辦，國民黨主席暨立法委員江啟臣受邀參加閉幕致詞，他表示，受疫情衝擊，讓我們感受到什麼叫做零接觸的經濟，這種保持一定社會距離的經濟，對過去的實體經濟還是有一些衝擊，但是未來的產業跟科技發展方向我們不得不面對，也希望未來台灣在整個金融科技產業上面能夠扮演世界的重要角色。

「Hit FinTech」是台灣最早倡議金融科技議題的大型高峰會，今年首度移師台中舉辦，經過三屆的成功舉辦，讓Hit FinTech已經成為推動台灣金融科技產業前進，創造產官學研交流與互動，最具議題影響力的一大平台，本屆峰會由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技共同主辦，邀請朱立倫、中國國民黨主席暨立法委員江啟臣等多位產官學界重量級人士參與。

江啟臣表示，金融科技在最近這幾年會隨著數位化的發展，有很多的金融相關的工具，陸陸續續在全世界都開始運用在產業上，台灣在科技方面很強，但是在金融各方面的限制相對多，這部分都涉及到相關的立法工作，所以很多立法委員和他一樣都來聽取大家的意見，當然也提供的一些看法，也希望未來台灣在整個金融科技產業上面能夠扮演世界的重要角色。

他也說，尤其這段疫情的衝擊，讓大家感受到什麼叫做零接觸的經濟，保持一定社會距離的這種經濟，對過去的實體經濟還是有一些衝擊，但是未來的產業跟科技發展方向我們不得不面對，所以台灣在這方面除了產業界肯努力，所有的政治人物都應該思考隨著科技對產業產生的影響，在立法上面，政策上面應該怎麼因應？

(中時 )