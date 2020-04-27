行政院政務委員龔明鑫與經濟部次長王美花今日至婚紗店家拜會並表示，政府要感謝企業沒有遣散員工，而目前「減班休息」的勞工約1.8萬人，與上周行政院記者會時宣布「減班休息」人數為1.5萬人比較，本周較上周增加3千人。

龔明鑫指出，目前的「減班休息」人數，與過去金融海嘯時期放無薪假約23萬多人相比，差距比例非常大。當時失業率逾6％，目前尚維持約3.7％，感謝企業界願意在維護勞工的情況下做出貢獻。

龔明鑫表示，以往都在行政院召開紓困振興方案記者會，今天踏出行政院到企業界第一線，瞭解業者的情況和想法，未來政府也將經常辦理，希望藉此傾聽基層聲音，並將業者心聲帶回行政院，以利政府在推動相關政策時，可更符合業者的需要。

龔明鑫強調，當行政院宣布一定力挺企業和就業到底時，感謝企業界信任政府，政府一定不會讓企業孤單、難支撐。當企業界表達願意維護勞工，但在疫情期間恐無力單獨支撐，政府願意共同承擔這責任。

龔明鑫說，政府提供企業40％的員工薪資補助，甚至也有一次性的補助等。即使當紓困特別條例尚在立法院審查，感謝企業界相信政府，並未遣散員工或大規模「減班休息」，這就是彼此間的信任。

台北市婚紗攝影商業同業公會理事長高志榮指出，此次政府紓困方案處理速度超乎想像地快速，送審約3日就獲得補助。許多同業公會的會員及業者也說，現在的政府真不簡單。

根據行政院日前拍板定調，未來「無薪假」一律更名為「減班休息」。此舉也曾獲得民眾黨發文暗酸「馬政府可得諾貝爾獎，蔡政府可拿諾貝爾文學獎」。

(中時 )