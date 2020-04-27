陸16名專家已赴雲南等進行邊境地區防控指導 18:352020/04/27 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《界面新聞》報導，大陸國家衛健委疾控局監察專員王斌在27日召開的大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，南亞的疫情輸入風險還是比較大的，根據中央指導組的要求，大陸國家衛健委在21日派出了由16名專家組成的西南片區工作組，到雲南、廣西、西藏，對邊境地區的防控進行現場的指導，幫助這些地區制定指導實施的方案。 (旺報 ) #指導 #地區 #大陸 #16 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 染疫2官兵台南足跡再更新 民到過特定地點要自主管理 16:392020/04/23 生活 大陸經濟體質依然健康 04:092020/04/24 論壇廣場 抵陸需隔離 台幹返崗陷糾結 04:092020/04/24 焦點新聞 李亨利勾結境外勢力插手香港事務 已移送審查起訴 11:372020/04/24 兩岸 彭斯：16州已發布正式復工計畫 16:192020/04/24 國際 美16位參議員要求開發中國家披露對中國大陸的債務 21:152020/04/24 國際 金門2歲幼幼班 柏村國小53搶16 17:222020/04/25 生活 桃16大景點警示燈號上路 首日大溪老街角板山亮黃燈 19:432020/04/25 生活 劉志斌誤判大陸戰略 04:102020/04/26 時論廣場 新北市16家連鎖KTV 近3年皆無罰鍰紀錄 19:462020/04/26 社會 兩岸熱門新聞 陸4大電信國企將被驅離美國市場 - 時政 陸是否派醫療隊前往北韓？耿爽故佈疑陣 - 兩岸 陸殲-20爭氣 量產超俄趕美 - 焦點新聞 - 旺報 外國專家進入大陸調查病毒起源？ 陸外交部：政治操弄 - 兩岸 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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