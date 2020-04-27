《界面新聞》報導，大陸國家衛健委疾控局監察專員王斌在27日召開的大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，南亞的疫情輸入風險還是比較大的，根據中央指導組的要求，大陸國家衛健委在21日派出了由16名專家組成的西南片區工作組，到雲南、廣西、西藏，對邊境地區的防控進行現場的指導，幫助這些地區制定指導實施的方案。

(旺報 )