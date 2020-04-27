據俄羅斯衛星通訊社27日報導，俄防疫行動指揮部發布消息稱，過去24小時，俄國內新增新冠肺炎病例6198例，累計確診87147例。如此一來，俄累計新冠肺炎確診病例數量已超過大陸的83912例，排在全球第9位。

俄羅斯防疫指揮部表示：「過去24小時，俄國內新增確診6198例，其中2693例（43.4％）為無症狀感染者。」統計數據顯示，俄累計新冠肺炎確診病例87147例（+7.7％）。過去24小時，新增病例最多的地區為莫斯科（2871例）、莫斯科州（638例）和下諾夫哥羅德州（207例）。

消息指出：「過去一天，俄羅斯有579名患者康復出院，累計治癒病例達7346例。」消息還稱：「與此同時新增死亡病例50例，累計死亡794例。」俄消費者權益保護稱，俄羅斯已進行300多萬人次新冠病毒檢測。

據日本NHK指出，俄羅斯新冠病毒確診病例4月上旬以來出現激增，企業停工和嚴格的外出禁令等措施也未能有效遏制疫情，令俄總統普丁政權更加感到情況危急。

有看法認為，俄羅斯政府直到3月下旬才採取措施，停運所有國際航班，此前從義大利等地回國的人可能成為傳染源。

在此情況下，俄羅斯政府下令全國企業同時停工，還嚴厲限制居民外出。在確診病例約占全國一半的莫斯科，人們在乘坐公共交通工具等場合，必須攜帶市政府發行的通行證。

俄羅斯官方電視台報導了莫斯科的醫院加護病房等的現狀，顯示醫療資源正承受著巨大壓力。

(中時 )