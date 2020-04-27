40歲大陸籍李婦9日晚間10時許，在ATM前邊講電話邊操作提款機，因李婦人神情緊張，引起警方關注，便上前主動詢問是否需要幫忙，員警見婦人緊張到話也說不清楚，便示意接聽電話。沒想到陳員向來電者表示自己是警察身分後，詐騙集團竟秒掛電話，警方成功阻止騙局。

婦人表示，她於晚間9時許在家中接到一通自稱是郵局人員的來電，表示因為李婦昨晚於網路上的店家購買面膜，加入會員須扣款會員費，然因系統設定錯誤導致會不斷自動扣款，故要求李婦必須於晚上12點前完成指示操作，否則系統就會每5分鐘自動扣款5000元。李婦深怕自己的積蓄遭不當扣款而損失慘重，一時慌亂便想照著詐騙集團的指示救回自己的積蓄，幸好警方機警發現異常，才讓李婦真正保住自己的存款，不斷地向警方致謝。

丹鳳派出所周義哲表示，電話詐騙的常見態樣便是以「網路購物轉帳設定錯誤」、「曾匯款失敗」、「不斷自動扣除會員費」、「不得掛斷電話，並必須於某時段前操作完成」等老梗，藉機擾亂民眾心理以達到詐騙目的。並呼籲若接到類似電話，應保持冷靜先掛斷電話，或撥打110求證，避免因一時失察而掉入陷阱。

(中時 )