取自蔡英文臉書

中央疫情中心今天宣布零確診。 蔡英文總統在網路平台發文表示，連續兩天零確診，連續15天本土病例零新增，「謝謝第一線所有辛苦的醫護及檢疫人員，謝謝每一位國人的配合，讓台灣能夠持續守住疫情的防線！」但也呼籲不可鬆懈。

蔡英文今天在臉書丶 Line群組和 Telegram 平台表示，今天的幸運數字是0，她說，好成績得來不易，她還是要請大家互相提醒，隨時保持警覺，不可鬆懈。

她也有兩件事情，要跟大家分享：1.過幾天就是五一連假，假期防疫不鬆懈，請大家記得戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

2.護台灣助世界，健保快易通App已經開放國人在行有餘力下，用自己的口罩配額響應國際人道救援。

蔡英文指出，今天也是荷蘭的國慶日，謝謝 荷蘭貿易暨投資辦事處(NTIO)空運3999朵荷蘭國花鬱金香來台，象徵長長久久，並向台灣的醫護人員表達謝意。「我們也會加油，為世界帶來貢獻，長長久久」。

(中時 )