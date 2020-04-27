吳沛憶爆料 錢櫃施工台北市府知情 17:522020/04/27 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨台北市議員吳沛憶。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於錢櫃KTV林森北路店大火釀傷亡一事，民進黨台北市議員吳沛憶今（27）日爆料，質疑台北市政府對於錢櫃施工一事根本知情。 根據《Ettoday》報導，吳沛憶下午質詢時指出，北市府3月6日聯合稽查，3月30日消防安檢，4月22日也就是火災發生5天前，建管處主辦公共安全檢查，沒發現業者在施工？且業者未提出消防計畫？ 吳沛憶也出示4月22日檢查紀錄表，其中有一個打勾的項目叫做「涉及室內裝修」，建管處長僅回答：「這可能要問一下同仁⋯」。 (中時電子報) #吳沛憶 #錢櫃 #台北市府 #建管處 也許您會感興趣 推薦閱讀 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 17:352020/04/26 社會 錢櫃大火！柯文哲挨批第一時間不在場 網狂酸：連2天南部超前部署 18:162020/04/26 生活 錢櫃火災 好樂迪重訊：將待錢櫃釐清損失後再公告影響程度 21:532020/04/26 財經 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 00:262020/04/27 生活 3縣市KTV安檢 台南錢櫃被開勸導單 04:102020/04/27 社會新聞 錢櫃林森店前身V-Mix 首創包廂上網噱頭 04:102020/04/27 社會新聞 錢櫃大火如何逃命？消防專家揭關鍵3步驟 10:402020/04/27 生活 政治熱門新聞 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 政治 台北錢櫃大火 命理師算柯P未來令人大驚 - 政治 六都市長防疫滿意度 他居然贏鄭文燦 - 政治 錢櫃老闆擁親綠媒體？周玉蔻臉書洩玄機 - 政治 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。