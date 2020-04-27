對於錢櫃KTV林森北路店大火釀傷亡一事，民進黨台北市議員吳沛憶今（27）日爆料，質疑台北市政府對於錢櫃施工一事根本知情。

根據《Ettoday》報導，吳沛憶下午質詢時指出，北市府3月6日聯合稽查，3月30日消防安檢，4月22日也就是火災發生5天前，建管處主辦公共安全檢查，沒發現業者在施工？且業者未提出消防計畫？

吳沛憶也出示4月22日檢查紀錄表，其中有一個打勾的項目叫做「涉及室內裝修」，建管處長僅回答：「這可能要問一下同仁⋯」。

(中時電子報)