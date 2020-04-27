業者示範遇火警、滅火班如何快速操作消防栓。（袁庭堯攝）

業者強調，店內所有滅火器都在保存期限內，壓力、外觀、材質都正常。（袁庭堯攝）

業者確認消防栓送水壓力及管線設備皆正常。（袁庭堯攝）

消防局人員檢測包廂內的煙霧偵測設備感應是否正常。（袁庭堯攝）

針對走道上的自動排煙系統，消防局也確實測試。（袁庭堯攝）

高雄錢櫃KTV為地上7層樓建物，業者強調每層樓都配有逃生緩降設備，且按時檢測。（袁庭堯攝）

高雄錢櫃KTV為地上7層樓建物，業者強調每層樓都配有逃生緩降設備，且按時檢測。（袁庭堯攝）

台北錢櫃KTV燒出公共安全問題，高市消防局27日針對娛樂場所加強稽查，下午前往高雄錢櫃KTV進行消防安檢。高市消防局表示，為了避免再次發生業者擅自關閉火災警示系統的憾事，高市未來稽查頻率將從2個月改為每月，保障消費者安全。

消防局表示，依規定業者每半年必須針對消防安全設備自行僱員檢修並完成申報。高雄錢櫃KTV1月底才完成檢修，2月份執行消防編組演練，3月底消防局派員複查，全數符合規定。

消防局副局長王宗展強調，業者容易因為民眾誤觸、施工等因素擅自關閉消防示警設備，消防局將原本固定1至2個月的突擊檢查，改為每月突檢1次，保障民眾安全。

業者強調，平時都有針對火警設備自主檢查，消防局還是前來稽核業者的應變措施、人員編組、及火災示警設備是否正常。

業者從滅火器、消防栓的設置數量、位置、設備現況一一檢查確認，也實際操作，示範短時間內如何佈線、利用滅火器或操作灑水頭滅火。

消防局現場也確認包廂內的濃煙感應、警報器是否運作正常，也針對走道的自動排煙系統檢測。業者強調，為了讓包廂內的顧客、在火災發生的第一時間得知逃生訊息，每個包廂內天花板都設有警鈴。

業者強調，若發生火災，櫃檯也會廣播告知顧客現場最新狀況，避免顧客做出錯誤的逃生判斷。櫃檯人員也會同步提供消費者及員工人數資料給火場指揮官，作為搶救清點的依據。

稽查行動結束後消防局表示，高雄錢櫃KTV設備檢測一切合法且能正常運作。業者的消防編組如滅火、通報、避難引導等小隊均能確實運作，也符合消防局的規範。

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(中時 )