過去一週外資於新興亞股市場賣超，其中以台灣股市遭賣超12.2億美元最多，南韓遭賣超11.4億美元居次。累計今年以來，外資在新興亞股市場，也以賣超台股金額最高達197.04億美元。

富蘭克林證券投顧分析，全球新冠病毒疫情高峰雖已過，但經濟面的考驗仍在持續，從近期公布的經濟數據疲弱可見一斑，未來即使各國陸續重啟經濟，在疫苗量產之前仍將避免群聚及維持社交距離等限制，將持續抑制休閒旅遊等經濟活動，加上油價於歷史低檔震盪、地緣政治風險變數猶存，許多股市反彈面臨季線壓力也需要時間消化上檔反壓。

本週市場迎來超級財報週和全球主要央行政策會議，預期市場表現將以個股為主，短期風險性資產震盪仍大，策略上建議續採啞鈴式投資組合，並可留意疫情衝擊後的國際政治、全球產業供應鏈與人類行為變化，以及全球政府積極印鈔寬鬆後，受惠長期趨勢變化的相關標的。

本週FED將在4月28~4月29日舉行FOMC會議，預估將不會有新的寬鬆政策，會議討論的焦點，將是放在現有計畫下，擴大援助範圍，包括將討論擴大6000億美元中小企業貸款計畫，受惠範圍從目前的中小企業擴展到醫院、大學等非營利組織，將現行的購買兩年期都市與地方債券擴增到更多市政債券，將規模較小的都市與鄉村納入融資機制。

(時報資訊)