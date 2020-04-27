新冠肺炎疫情全球累計確診超過297萬例，其中，美國累計確診病例已超96萬個，當地近日也公布首起死亡病例調查，根據驗屍報告指出，患者在病逝前幾天出現類似流感症狀，最終死於心臟破裂，法醫也在死者心臟內發現新冠病毒。

根據英國《Mail Online》的報導，來自加州聖塔克拉拉郡（Santa Clara）的57歲死者陶德（Patricia Dowd），2月6日在家中病逝，家屬稱陶德在病逝前幾天出現類似流感狀況， 在陶德病逝之前，外界普遍認為，美國首起新冠肺炎的死亡案例是在華盛頓州的西雅圖，時間是在2月底，不過根據聖塔克拉拉郡的驗屍官辦公室指出，除了陶德外，2月17日也有一起死亡案例是和新冠肺炎有關。

經法醫的驗屍結果卻發現，陶德的死因是心臟破裂，根據病理學家梅爾內克（Judy Melinek）表示，死者是因為心肌受到病毒感染才會破裂，梅爾內克表示，「免疫系統會攻擊病毒，而這個感染過程就是導致心臟破裂的主因」。法醫也在解剖後發現，陶德的心臟、氣管和腸道都有新冠病毒。

許多的研究報告也指出，感染新冠肺炎後，影響範圍可能會遍布全身，包含心臟、腸胃道、腎臟或是大腦等，研究也顯示有多名患者因併發心臟病或中風而死亡。另外，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳27日也表示，病毒經過血流進到很多內臟器官，心臟也會有機會，日前有一名死亡個案發生心肌梗塞，但他認為不見得是新冠肺炎造成的。

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(中時電子報)