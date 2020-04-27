台北市中山區林森北路錢櫃KTV大火，承包電梯工程的36歲王姓工頭，進入疑似起火點的5樓儲藏室，警方約談案後，依過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌27日下午移送台北地檢署複訊後，檢察官諭令交保10萬元、限制出境出海、限制住居。

檢警是再度勘驗比較完整的監視器畫面，確認王姓工頭曾進入疑似起火點的5樓儲藏室，本來避重就輕的王姓工頭才坦承曾經到儲藏室為測距儀充電。至於起火原因，檢警還在釐清中。

(中時 )