錢櫃火警究責 工頭10萬交保限制住居 17:472020/04/27 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 錢櫃大火疑肇事者的王姓工頭10萬交保限制住居。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中山區林森北路錢櫃KTV大火，承包電梯工程的36歲王姓工頭，進入疑似起火點的5樓儲藏室，警方約談案後，依過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌27日下午移送台北地檢署複訊後，檢察官諭令交保10萬元、限制出境出海、限制住居。 檢警是再度勘驗比較完整的監視器畫面，確認王姓工頭曾進入疑似起火點的5樓儲藏室，本來避重就輕的王姓工頭才坦承曾經到儲藏室為測距儀充電。至於起火原因，檢警還在釐清中。 (中時 ) #工頭 #儲藏室 #檢警 #過失 #起火點 也許您會感興趣 推薦閱讀 懷疑妻子偷吃 男恐怖招虐情敵 16:182020/04/23 社會 錢櫃大火／廠商電梯施工 疑工人誤關消防設施電源釀悲劇 15:482020/04/26 社會 獨家》錢櫃大火 施工人員出面喊冤！起火點為「對角處」 與電梯工程無關 16:392020/04/26 社會 錢櫃5死火警 監視器畫面顯示起火點位在施工樓層儲藏室 00:072020/04/27 社會 錢櫃大火釀5死 他發千字「逃生記」怒轟：罔顧人命到極點 09:062020/04/27 社會 錢櫃KTV大火奪5命 檢方下午勘驗火場釐清起火點 10:102020/04/27 社會 檢警追查錢櫃起火原因 儲藏室1小時前曾被打開1秒 10:362020/04/27 社會 起火點在5樓儲藏室 急追誰關閉5大消安設備 11:312020/04/27 社會 錢櫃大火傳工人充電釀禍 北市消防局長否認 13:132020/04/27 社會 疑拿「雷射測距儀」進錢櫃5樓儲藏室充電 工人再遭傳喚 13:412020/04/27 社會 社會熱門新聞 竹科工程師命喪錢櫃 訣別電話：「爸…我出不去了！」 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 台鐵又出包 維修列車對撞 傳花蓮機務段7員工受傷 - 社會 走私320公斤K他命輕判挨轟 法官這樣說 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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