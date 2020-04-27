錢櫃26日接近中午時刻發生嚴重火警，釀成5死悲劇，而錢櫃的董事長正是練台生，同時擁有年代、壹電視等新聞台。對此，前華視主播、同時也是年代當家主播張雅琴的政大學長楊楚光在臉書上留言敬告她，要以平日潑辣的態度，徹底檢驗錢櫃，不能有雙標態度！

北市林森的錢櫃因為嚴重火警意外，導致5人不幸身亡，傳出火警當下警報器並未響起，這讓外界痛批錢櫃是在罔顧人命。26日晚間也有不少網友紛紛在網路上留言好奇詢問，年代主播張雅琴究竟會如何報導？

而張雅琴的政大學長、資深主播楊楚光也在臉書上直言，「周日臺北林北路錢櫃KTV大火，燒死五人，逃出者指緊急通報系統不靈，又值電挮エ程施エ，所以傷亡慘重，企業老板是年代電視董事長練臺生！敬告年代晚報主持人張雅琴，在今天節目中作岀公正評論，以平日潑辣凶悍態度，徹底檢驗錢櫃，別有雙標態度！」他同時也要觀眾一起轉台收看年代晚報，看看張雅琴要怎麼說。

(中時電子報)