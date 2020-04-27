台北市林森北路錢櫃26日發生嚴重火警，疑似因為KTV的消防設備遭到關閉，造成多人傷亡，這不免讓許多家長擔心孩子們在學校的安危，高市府教育局對於各級學校的消防措施相當重視，也會定期與消防局配合到各校進行勘驗，就是不希望學校內有意外發生。

教育局長吳榕峯表示，對於學校的消防措施以及逃生路線教育局都相當重視，未來也會提醒各校，在疫情期間，校方除了要做好防疫工作外，消防問題也不能疏漏，特別是實驗室、職校的實習工廠、存放化學藥劑的倉庫，這些都是比較容易發生意外的地點，日後會請各校加強巡視。

新上國小校長王彥嵓表示，學校平時對於消防相關的設備每個月都會定期保養及檢驗，電梯及逃生門都有申請使用執照，也會在每學期與消防局協調，派相關人員到學校進行宣導及模擬演練，當孩子們遭遇災害時，有相關的逃生知識可以臨危不亂冷靜處理。

除了每年國家規定的防災演練，不只有對於學生的宣導工作，高雄各級學校也會配合高雄教育局的規範，自行安排對於老師們的防災演練，給予老師們當發生意外時如何在安全的情況下疏散學生的正確防災觀念，讓學生們有最安全的學習環境。

除了火災的消防演習，天災更是人們無法避免的災害，所以高雄各校對於地震的防災演練不敢馬虎，除了一年一次的國家級防災演習，教育局也請各校重視地震防災訓練，請老師必須給予孩子們正確的防災知識，避免地震發生時學生四處逃竄、亂成一團，導致造成更多傷亡。

(中時 )