台北林森錢櫃大火，目前已釀5死，一人裝上葉克膜搶救中，目前還有46人住院治療中。

截至今天傍晚，台大醫院共有6人持續治療，其中重症4人均在加護病房，還有1名OHCA患者仍裝葉克膜與死神拔河中。

馬偕醫院收治18人住院觀察；國泰醫院有5名傷患，重症3人送燒燙傷及ICU病房治療，2人收治一般病房；新光醫院2人因呼吸道灼傷和一氧化碳過量插管治療，一人在燒燙傷病房、一人在加護病房。

而台北榮總、台安醫、林口長庚目前分別也還收治4、7、4名傷患，多為吸入性嗆傷住院觀察中。

(中時 )