林森錢櫃大火釀5死 1人裝葉克膜 還有46人住院中 17:482020/04/27 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林森錢櫃大火釀5死、1人裝葉克膜，還有46人住院中。圖為台大醫院。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北林森錢櫃大火，目前已釀5死，一人裝上葉克膜搶救中，目前還有46人住院治療中。 截至今天傍晚，台大醫院共有6人持續治療，其中重症4人均在加護病房，還有1名OHCA患者仍裝葉克膜與死神拔河中。 馬偕醫院收治18人住院觀察；國泰醫院有5名傷患，重症3人送燒燙傷及ICU病房治療，2人收治一般病房；新光醫院2人因呼吸道灼傷和一氧化碳過量插管治療，一人在燒燙傷病房、一人在加護病房。 而台北榮總、台安醫、林口長庚目前分別也還收治4、7、4名傷患，多為吸入性嗆傷住院觀察中。 (中時 ) #葉克膜 #治療 #住院 #收治 #錢櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 17:352020/04/26 社會 錢櫃大火！柯文哲挨批第一時間不在場 網狂酸：連2天南部超前部署 18:162020/04/26 生活 錢櫃火災 好樂迪重訊：將待錢櫃釐清損失後再公告影響程度 21:532020/04/26 財經 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 00:262020/04/27 生活 3縣市KTV安檢 台南錢櫃被開勸導單 04:102020/04/27 社會新聞 錢櫃林森店前身V-Mix 首創包廂上網噱頭 04:102020/04/27 社會新聞 錢櫃大火如何逃命？消防專家揭關鍵3步驟 10:402020/04/27 生活 生活熱門新聞 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 錢櫃大火5死 楊楚光敬告學妹張雅琴：別雙標 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 勞工紓困申貸將開放 資格、利息一次看懂 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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