南投縣消防局火災預防科長沈鈺棠，測試KTV緊急照明設備。（廖志晃攝）

台北市KTV大火釀成傷亡慘劇，南投縣長林明溱27日在縣務會議中，要求全面稽查類似場所安全設施；今後無障礙設施電梯等施工作業，必須提報消防替代方案並落實執行。

副縣長陳正昇，隨即率同消防局長林聰吉、建設處長李正偉，到南投市嘉年華及草屯鎮好樂迪KTV進行稽查。

林明溱指出，錢櫃KTV發生火災造成重大傷亡，值得大家警惕！消防局、警察局及建設處，對於KTV等民眾聚集又屬密閉空間場所，立即嚴格檢查公安設備，發現消防設施不符規定，特別是警報不響或灑水設施不靈，務必要求改善後才能繼續營業，並遵守防疫規範避免群聚。

李正偉指出，台北市發生不幸事件，查出相關消防警報等設施全被關閉，主要是無障礙設施電梯施工改善申請相關建築許可時，未同時提出消防替代計畫，導致施工過程為避免觸及既有消防警報等設施，直接關閉，卻因無替代計畫可供輔助照明、警示可取代並發揮功能，而在發生火災時，延誤反應時間加劇災情惡化！

李正偉表示，南投縣府將依照林縣長指示，由消防、警察、建設等相關主管單位，依照中央法令採簽證及申報制執行相關營業場所的公安稽查，至於八大行業聯合稽查部分，將增加稽查強度，無論是防疫、消防安全、建管相關規範都會要求業者落實，確保消費者的安全。

林聰吉指出，南投縣轄內KTV場所共96家，消防局均嚴格要求應依法設置並維護消防安全設備、實施防火管理制度及使用防焰物品，確實依據業主自訂消防防護計畫，落實自衛消防編組演練，以維護安全；消防局預計在1周內，即5月4日前完成所有KTV消防安全檢查。＃KTV ＃消防 ＃逃生 ＃聯合稽查 ＃八大行業

(中時 )