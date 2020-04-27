位在紐約長島的「航空搖籃博物館」(Cradle Of Aviation Museum)，正在慶祝F-14雄貓戰機(Tom Cat)的問世50週年，相關活動會一直持續今年年底。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，F-14可說是最具標誌性的海軍戰鬥機之一，再加上湯姆克魯斯在1986年主演的「Top Gun」，更是將F-14一舉推成了戰機界的大明星。即使這型戰機在2006年從美國海軍中退役，但是航空迷只要談到F-14，仍有說不完的故事。

由長島的航空搖籃博物館 來紀念F-14可說是再適合也不過，因為雄貓就是由格魯曼公司長島設計所的工程師，所設計並製造了這架著名的飛機。而航空搖籃博物館也有最多的F-14展品，包括最早生產的3架F-14(飛行時間為1971-1990年)，還有2具F-14的駕駛艙、機頭和飛行服。

F-14A Tomcat at Grumman Memorial Park on February 15, 2012.

然而，為了紀念這架傳奇戰機誕生50週年，館方在今年會再增加收藏品，本月還將開放一個臨時展覽區，其中存放著先前從未公布的藏品，包括F-14設計之初的一些草圖、藍圖、概念模型和相關照片。這個展示將一直持續到2020年12月。

最近館方還會收到第4架F-14，是紐約貝思佩琪(Bethpage)的組裝廠(當地現在已改為格魯曼紀念公園Grumman Memorial Park，公園展示許多格魯曼的經典飛機)，所生產的第711架F-14D，也是F-14的最後一架，於1992年5月29日交付給美國海軍第124航艦戰鬥機中隊。

(中時電子報)