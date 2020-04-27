眾達-KY（4977）旗下子公司眾達光電日前公告，決議處分現有廠房，再由孫公司眾達光通科技以售後租回的方式，回租該廠房部分區域作為生產營業用地，由於回租的時點落在今年6月，眾達光電恐有85.4萬元處分利益恐因而遞延認列，惟因總處分利益高達5,913萬元，遞延認列的影響不大。

眾達-KY旗下百分百持股的子公司眾達光電為活化資產及改善財務結構，於3月13日宣布擬賣出位於新竹縣湖口鄉的舊有廠地予天虹科技，總計出售土地面積達895.4坪，建物面積3,353.77坪，成交單價土地每坪為26.09萬元，建物則為2.58萬元，合計總交易金達到3.2億元，換算處分利益為5913萬元。

由於眾達光電為眾達-KY百分百持股的子公司，眾達-KY受惠於此處分資產行動，將可望全數認列其處分利益5,913萬元，以眾達-KY現有股本6.87億元換算，每股貢獻約為0.86元。

眾達-KY指出，由於出售廠地的部分區域，將由旗下的孫公司眾達光通科技回租作為生產營業用地，回租時間在今年6月，因此項售後租回交易，恐使眾達光電估計處分利益遞延新台幣85.4萬元。

(工商 )