揚明光（3504）27日召開董事會，通過第一季合併財務報告，因為稼動率下滑及銷售組合差異，營收、獲利下滑，上季營收6.97億元，稅後基本每股虧損0.75元，也是連續兩個季度陷入虧損。走出營運低潮，揚明光預期微投光機、電視牆光機等產品出貨成長，第二季營運可望好轉。

(工商 )