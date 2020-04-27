揚明光學首季每股虧損0.75元 17:542020/04/27 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 揚明光（3504）27日召開董事會，通過第一季合併財務報告，因為稼動率下滑及銷售組合差異，營收、獲利下滑，上季營收6.97億元，稅後基本每股虧損0.75元，也是連續兩個季度陷入虧損。走出營運低潮，揚明光預期微投光機、電視牆光機等產品出貨成長，第二季營運可望好轉。 (工商 ) #揚明光 #每股虧損 #下滑 #召開 #董事會 也許您會感興趣 推薦閱讀 債市續強 5年台債殖利率再探底 04:092020/04/23 財經要聞 直播》艦隊染疫引風暴 「國防部陳時中」記者會說明最新調查進度 12:052020/04/23 政治 日盛金股利配發 現金0.38元、股票0.16元 17:492020/04/23 財經 國建配發1元現金股利 殖利率5.6％ 17:492020/04/23 財經 先進光擬辦私募 上限5,000股 18:552020/04/23 財經 無懼疫情 信邦首季每股獲利近2元 04:092020/04/24 證券．權證 先進光辦私募 上限5000萬股 04:092020/04/24 證券．權證 《韓股》看好各國接力救經濟 韓股漲1.60％ 13:072020/04/27 財經 華南永昌證罰單周四出爐 颱風恐掃到董事會 13:472020/04/27 財經 《電機股》別人無薪價 永大逆勢調薪5％ 17:052020/04/27 財經 財經熱門新聞 注意！5月賣股走人？大咖洩驚天秘密 - 即時 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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