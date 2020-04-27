新北市已彙整10點「申請移工居家檢疫實地查核常見問答」，加強宣導並從嚴審查。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

勞動部23日發布產業類外籍移工的「居家檢疫計畫書」，新北市勞工局表示，新北迄今共受理15人申請，多數移工申請入住旅館進行居家檢疫，勞工局將在14天內完成實地審核，須符合有獨立衛浴、1人1室空調房間、專人門禁管理等規定，通過後移工才可入境。

中央疫情指揮中心17日宣布，16日起入境的外籍移工，應居家檢疫14天；其中幫佣、看護等社福類移工，統一入住政府安排的集中檢疫場所，工廠作業等產業類的外籍移工，檢疫場所維持由雇主、仲介公司辦理，雇主須依「居家檢疫計畫書」提出申請，但中央配套措施遲未公布，形同「軟性凍結」外籍移工入境。

新北市長侯友宜上周在應變會議上向中央建議，國內失業率高居不下，鼓勵業者進用本國籍勞工，紓緩國內高失業率，但也盼中央儘速公布配套措施，方便相關單位作業。

勞動部23日發布「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」，規定外籍移工居家檢疫處所，須有獨立衛浴、1人1室的空調房間、定期量測體溫和消毒、專人負責門禁管理及安全維護，23日起受理申請。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市已彙整10點「申請移工居家檢疫實地查核常見問答」， 除了嚴格審查居家檢疫場所，移工入境後也將透過電話定期關懷，並不定期實地抽訪，違者可依《傳染病防治法》裁罰30萬元至150萬元不等。

外勞服務科長廖武輝補充，新北迄今共受理15件申請，預計14天內完成實地審核，通過後才可開放移工入境；此外勞工局統計，今年1月廠工入境通報共175件、2月共175件、3月共32件，相較去年同期普遍減少約3倍。

(中時 )