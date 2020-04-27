錢櫃林森店大火，年代、壹電視冷處理，讓宅神朱學恒忍不住酸「在這個平行世界裡面，錢櫃沒有失火，也沒有死人」。國家通訊傳播委員會（NCC）回應，據它們瞭解，4月26日當天仍有錢櫃新聞，對兩家新聞台編輯自主尊重，也尊重它們的報導。

NCC表示，有對政治特定人物進行觀測，但針對每天的新聞上，不可能每個去看，也不會去涉入編輯台的政策。

朱學恒昨日深夜貼出「年代新聞」官方粉專，狂酸在這個「平行世界」裡，錢櫃沒有失火，也沒有死人，「我真希望真實世界也是這樣，我真希望5死8重傷54送醫也不存在，他們都還快快樂樂地在唱歌。」

名嘴周玉蔻也Po文質疑，先是提問「壹電視及年代新聞台，有沒有公平合理報導林森北錢櫃大火」，隔一晚又再度開火，提出質疑「錢櫃老闆是媒體大亨，消防檢查是怎麼做的？！柯市府没放水？」

27日上午一早，周玉蔻再次臉書貼文「錢櫃練台生董事長旗下的媒體，壹電視及年代新聞台，有沒有公平合理報導林森北錢櫃大火、奪掉5條人命，9人重傷的慘案，各界都張大眼睛在密切檢驗！」

(中時 )