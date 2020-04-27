新冠肺炎疫情持續延燒，為協助勞工度過此波難關，勞動部祭出「勞工紓困貸款」，不限投保勞保與否，只要有需要的勞工就可以申貸，勞動部政務次長林明裕表示，紓困貸款辦法預計在29日公布、30日公布首批開辦銀行，勞工就可以去填具相關表格，希望最快3個工作天就可以核貸，協助勞工度過難關。

勞動部在特別預算中爭取到10億，用來補貼勞工紓困貸款500億的首年利息補貼。據了解，此次紓困貸款仍會與聯徵中心、勞保局等單位勾稽，但只要申請人票債信無有異常，在申請日前有6個月投保紀錄、或2萬3800元以上投保達3個月，就算勞工沒有投保勞保，只要持相關工作證明也能做為信用評分之用，就可以核貸。

而合作的貸款單位包括公股行庫、民營銀行等共30餘家。

「希望所有的銀行很快讓勞工得到紓困，不要讓勞工看的到借不到」，林明裕表示，勞動部成功爭取到勞工紓困貸款由信保基金保證10成，近期積極與各銀行討論包括簡易評分表的設計等，預計29日公布貸款需知，30日公布首批銀行，5月4日會公布第二批銀行，最快3個工作天內就可以核貸。

(中時 )