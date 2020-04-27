外傳中國國民黨計畫把國際事務獨立出來，對此國民黨黨主席暨立法委員江啟臣在參加「第四屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會」閉幕致詞前接受媒體詢問，他回應，維持

美、中、台三邊關係的平衡，是對台灣最有利的作法，國民黨必須加強與跟台灣友好國家的連絡窗口，因應這個部分進行組織調整，這些都在計畫中，一旦確認會正式對外公布。

江啟臣說，台灣本來在整個國際關係上面，特別是美、中、台三邊關係，必須維持一個平衡，這是對台灣最有利的作法，國民黨過去在執政的時候把美、中、台三邊關係維持的相當的平衡，也彼此都非常的友善，兩岸和平、台美關係在當時非常密切，也跟日本非常友好。

江啟臣認為沒有必要在國際上製造敵人是國民黨一向以來對外的政策，他擔任主席也一直強調要做到這個，必須加強跟這些主要國家，包括美國在內的聯絡窗口，第一時間把我們的聲音傳達給這些友好國家。

他也說，為了因應這個部份的調整，他會在組織上面做適當的安排，這個都還在計畫當中，一旦確認，會正式對外公布。

(中時 )