高雄市長韓國瑜表示，5月3日將正式實兵推演，歡迎台南、屏東政府以及中央派員指導。（柯宗緯攝）

高雄市府因應新冠肺炎恐釀社區感染風險，特別訂定5月3日要在四維及鳳山行政中心兩地，展開大規模「實兵推演」，並邀請中央流行疫情指揮中心陳時中蒞臨指導，衛生局長林立人今（27）日透透，上周五市府已發函給中央，今早聯繫部長辦公室，對方希望先提供實兵演練腳本，才決定是否出席。

韓國瑜表示，新加坡、日本全部進入緊急狀態，呼籲市民對新冠肺炎切勿掉以輕心，高市本土0確診，但敦睦艦隊高雄有14位確診，相關工作要抓得更緊，尤其昨天又發生重大公安意外，市府加大力度巡檢外，也請消防局拍攝30秒宣傳影片給KTV業者播放。

針對5月3日兵推，韓國瑜提到，已召開兩次協調會，後續邀請周邊區域聯防的台南及屏東政府，以及請中央也派人來指導，彼此當面溝通，可望讓防疫工作更扎實、透徹。

研考會主委李銘義說明，4月30日會先展開兵推預演，5月3日則是正式登場，市府動員近200人，時間為1個半小時，在四維及鳳山行政中心兩地同步展開演練。

李銘義指出，四維行政中心將模擬辦公大樓群聚感染，已經有確診個案，將入住到負壓隔離病房，有救護車護送到醫院，另疑似密切接觸者要評估做疫調。而有防疫旅館需求的民眾，則有賴衛生局通知觀光局安排入住事宜。後續辦公大樓清空消毒、外環警方會拉起封鎖線，也有環保局、化學兵清消。

另一方面，鳳山行政中心當天則模擬集合住宅爆發社區感染，李銘義表示， 模擬有位住戶味覺異常，經消防車後送到指定醫院就醫，其他住戶家中有長輩要安排進住防疫旅館，另有居家隔離送餐、清消等需求，以及小朋友遠距教學等。

李銘義重申，主要演練目的，是在過度期至警戒期當中，模擬爆發疑似社區感染，整個流程怎麼跑，要制訂一套SOP出來，並再三強調這不是封城，完全是風馬牛不相及。

至於陳時中是否蒞臨指導，林立人透露，今早透過陳時中辦公室秘書聯繫，部長希望高市府先提供腳本，會先等周三預演完後，將確定的腳本寄給部長參考，再歡迎部長或相關所屬長官蒞臨指教。

(中時 )