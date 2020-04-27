台商回流、企業擴編等多重利多，直接受惠台商大本營台中市，根據高力國際調研指出，多家金控、壽險等業者早提早進入台中七期辦公市場卡位步局，短短一年半辦公大樓進駐率增加近30%，帶動租金行情同步攀升。

根據高力國際資本市場部執行董事黃正忠指出，台中七期向為中台灣最重要的金融保險業重鎮，目前富邦金控、新光金控、中信金控、三商美邦等指標金控、壽險業者都在台中七期設有中台灣企業總部，甚至四大會計事務所，繼勤業眾信去年進駐中信金控臺中金融大樓後，累積有三大已經駐足在七期，僅有安永的辦公室還位於台灣大道辦公商圈上。

梁儀盈表示，台中市七期商圈內辦公大樓的進駐率由2018年第二季的54%，成長至2019年第四季的83%，一年半內增加了近30%，可見需求強勁。而支撐此波進駐熱潮的產業類別除了金融及專業服務外，很大部分是來自於資訊業，包括網際網路產業、軟體服務業如資訊安全、APP開發、程式設計開發等業務，均是七期商圈最主要的辦公室租客。

梁儀盈指出台中七期商圈發展日趨成熟，產業聚集效應越來越明顯，已成為台中市新設立公司的選點以及企業搬遷的首選，也促使在地建商紛紛投入商辦大樓開發，近幾年新推辦公室建案不但逐年增量，銷售也展現不錯佳績，包括興富發集團鼎盛BHW、CBD時代廣場、NTC國家商貿中心等辦公室建案，都在推案短時間內銷售進度超前。至於，只租不售的辦公室也同樣受到歡迎，包括豐邑集團市政核心大樓、中信金控旗下臺中金融大樓等頂級商辦，進駐率提升，租金也持續攀新高。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠則進一步分析，前幾年台中市商辦均價每坪落在25至30萬元，近2年則推升至每坪30至35萬元，漲幅超過15%。至於，過往最令人委屈的台中商辦租金每月每坪約700至900元，而近年新建商辦大樓已一舉突破千元大關，租金漲幅逾25%。

黃正忠認為七期新市政中心仍將為台中辦公室市場發展重點區域，2020年1～4月七期內土地成交金額達140億元，在建商大舉獵地後，可以預期未來將陸續開發為商用不動產，再加上原本的重大建設，如台中市政中心、國家歌劇院及豪宅聚落群等建築物，與台北市信義計畫區相比將絲毫不遜色。

(中時電子報)