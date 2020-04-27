國民黨想調敦睦艦隊文件 軍方：兩件機密 18:002020/04/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部副部長張哲平。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立院外交國防委員會上周通過調閱軍方4分文件，不過民進黨今通過復議，刪除要求海軍提供。 國防部副部長張哲平今天指出，這4件資料有2件為機密，分別是「航舶日誌」和「船位描跡紀錄」，另2件非機密的文件。張哲平強調，昨天民進黨提出復議，國防部事先不知，立法院若有任何需要，軍方會按規定配合辦理。 國民黨上周要求海軍提供的文件分別是「副長朝令」、「航泊日誌」、「理事官紀錄」、「船位描跡紀錄」。 (中時 ) #國民黨 #民進黨 #磐石艦 #船位描跡紀錄 #航泊日誌 也許您會感興趣 推薦閱讀 美女聲力軍 藍營找回青年共鳴 04:092020/04/23 焦點新聞 綠插旗馬祖 欲完成最後拼圖 04:102020/04/23 政治要聞 罷韓一役 再撩起民進黨派系算計 11:452020/04/23 政治 內幕》低估國民黨、陳道輝 綠委節節敗退 17:432020/04/23 政治 社論／有新氣象沒新想像，感動不了人 04:102020/04/24 時論廣場 海研中心研究員：認清「中華民國台灣」的「台獨」底色 12:362020/04/24 兩岸 陸官媒定義「中華民國臺灣」漸進台獨 12:542020/04/24 兩岸 酸促轉會是在哈囉？ 國民黨：總裁批簽檔案2013已數位化 23:202020/04/24 政治 執政20年 氣爆怪前朝 04:102020/04/26 時論廣場 敦睦艦案調閱小組遭綠營復議 國民黨粉專強力反擊 14:322020/04/27 政治 政治熱門新聞 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 政治 台北錢櫃大火 命理師算柯P未來令人大驚 - 政治 六都市長防疫滿意度 他居然贏鄭文燦 - 政治 錢櫃老闆擁親綠媒體？周玉蔻臉書洩玄機 - 政治 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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