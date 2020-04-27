立院外交國防委員會上周通過調閱軍方4分文件，不過民進黨今通過復議，刪除要求海軍提供。

國防部副部長張哲平今天指出，這4件資料有2件為機密，分別是「航舶日誌」和「船位描跡紀錄」，另2件非機密的文件。張哲平強調，昨天民進黨提出復議，國防部事先不知，立法院若有任何需要，軍方會按規定配合辦理。

國民黨上周要求海軍提供的文件分別是「副長朝令」、「航泊日誌」、「理事官紀錄」、「船位描跡紀錄」。

(中時 )