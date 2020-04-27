台商回流，商辦銷售大增、新建科技廠辦案量增加，國內的裝潢、隔間等工程量成長，內裝修建材市場蓬勃！原本以中國大陸為主要市場的金屬輕鋼架廠崇佑-KY（5543）持續爭取國內裝修訂單；崇佑27日指出，已取得台北市萬華區青年公共住宅二期工程訂單，契約金額7,800餘萬元，未來將持續爭取其他工程，期許今年國內的訂單量有2位數的成長。

崇佑2019年稅後淨利2,251萬元、EPS 0.63元；董事會已通過，2020年將以法定盈餘公積、資本公積，每股發放現金股利0.8元。

崇佑董事長張建智指出，由於全球產業及台商，在先前的中美貿易戰、此波疫情的不確定性因素影響下，掀起一波回流，生產基地轉移至國內、越南、印度與東南亞等地區，崇佑因此決定擴大台灣及東南亞的市場規模，未來不排除會在這些市場進行併購或開闢生產線的方式，來擴大營運規模。

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