外貿協會積極推動協助中小企業數位轉型，27日攜手桃園市政府與台灣微軟舉辦「中小企業數位轉型工作坊」，邀請在地企業包括研華科技等分享數位轉型經驗；貿協董事長黃志芳強調，疫情為國際產業供應鏈帶來重組，供應鏈佈局全球趨勢，業者唯有透過數位轉型方能生存。

此外，貿協快速因應疫情推出全年無休線上專業展、論壇、新產品直播發表會、視訊洽談；貿協所營運的台灣經貿網為全台最大的電商平台，經濟部已撥款6,000萬元，要協助3,000家協助中小企業數位行銷及平台經營接單。

黃志芳表示，貿協提供一系列數位貿易的解決方案，就是協助廠商超前佈署，這其中更包括貿協數位媒合成大醫學院感染科與印度9,000名醫生一次性視訊分享台灣防疫醫療經驗，並進一步帶動防護衣等醫療防疫商品大單採購。

桃園市長鄭文燦則表示，桃園近年發展亞洲矽谷，航空城等重大建設並擁有半導體、汽車、物流等完整的產業聚落，期結合既有的數位基礎及產業實力，點燃中小企業數位轉型，他說，近20年來有四件大事改變經濟，從911事件、SARS到此次COVID-19，儘管實體百貨百業都不好，但電商物流都好，透過電商經貿網在台灣也能把貨賣到世界去，他認為疫後不僅只是行動支付等經濟轉型，包括數位轉型等業務也需推廣。

(工商 )