雄獅集團整合線上500萬會員與線下門市通路據點，提供雄獅會員於「欣嚴選」平台下單優惠，並以雄獅忠孝概念店為示範店，逐步推廣至全台40間指定門市，融合雄獅集團龐大的採購力、脈絡力、銷售力，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗，開創臺灣農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也重創臺灣各產業，臺灣向來引以為傲的農特產品，在這波各國封城管制的情況下，從產銷單位到百大農業精品都面臨銷售危機，因此在農委會與相關政府部會的牽線下，農委會主委陳吉仲與雄獅旅遊集團董事長王文傑共同出席「為農業找通路，為觀光找出路」聯合推廣記者會。

雄獅集團董事長王文傑表示，因為一場疫情也改變人類的互動行為模式，國際間以鎖國築城壁壘，反全球化浪潮已然成形。雄獅過去以經營出境旅遊為主，必須打破過去成功經驗，找出的新營運模式。目前雄獅剩下的四項營收（Revenue）」：產業振興與推廣、旅遊、商品、食品，都和農委會有關，而「Lion Select雄獅嚴選」是他十幾年前就想做的，因為疫情加速雄獅把原有的既定方向打破，將資金及資源往新的營運模式重新調配，毫無懸念地走下去。

在出境旅遊全面熄火，沒有「營收（Revenue）」、沒有「利潤（Profit）」的前提下，雄獅集團董事長王文傑率先提出「天助自助」，雄獅拚「營收」的四支箭均與農委會密切合作，直指內需市場。第一支箭與政府偕同「產業振興與推廣」，第二支箭強化安心出遊的「國民旅遊」市場，配合休閒農場的體驗遊程，第三支箭以「Lion Select雄獅嚴選」支持台灣小農良心耕種，嚴選優質在地農產品與農業精品伴手禮，第四支箭是「欣食旅」的餐飲事業，從產地到餐桌主打「好肉好菜、自由自在｣。

王文傑更進一步指出，臺灣觀光經濟GDP是負的，過去臺灣出境旅遊屢創新高，一年旅遊逆差4000億元，現在臺灣防疫優良成果，使臺灣觀光成為全球認定安全、安心旅遊的環境，此時國民旅遊的機會來了，應該將臺灣出境遊創造8,000億產值， 轉化為國內旅遊產值，由「外」轉「內」，轉化為國內旅遊產值，整合縣市政府資源，提升觀光內需，「自己的國家自己救，自己的觀光產業自己救｣。

王文傑不諱言，旅遊產業只剩下一個核心「國民旅遊」，他現在就是十足的「臺灣粉｣（Taiwan Fan），在防疫期間，雄獅集團旗下「寶獅旅行社」推出國民旅遊「安心制、「實名制」「配額制｣三大安心旅行制度，讓國人重新深度體驗「臺灣之美 」，樹立「臺灣觀光」的全球價值。

(中時 )