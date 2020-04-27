南投縣野生動物急救站長年搶救傷病動物，日前卻收到令人心痛的個案，1隻懷有12個卵的雨傘節「準媽媽」遭家犬攻擊，被送到急救站時，傷口已經發出惡臭，該雨傘節也因傷勢嚴重不幸喪命，12個小生命也沒有機會誕生，急救站因而再度宣導「寵物不放養、不棄養、外出繫牽繩」，避免野生動物受傷害。

據了解，該雨傘節是在犬舍中被發現，遭狗兒逗弄、追咬，甚至含在嘴裡甩動，脊椎因而斷了3截，民眾發現牠時已奄奄一息，連忙送到野生動物急救站搶救。

野生動物急救站表示，收到雨傘節時，牠的傷口隱隱發出惡臭，而牠已經懷孕，救護人員只能忍痛將12個卵剖腹取出，但這些卵都還未成熟，也沒有機會孵化，由於雨傘節傷勢過於嚴重，獸醫評估無法治療，決定施予人道處理，讓雨傘節好好離開。

野生動物急救展也重申「寵物不放養、不棄養、外出繫牽繩」原則，狗兒們是天生的獵人，對野生動物極具攻擊性，限制寵物活動能保護家中毛小孩，同時也能保護大自然的「野小孩」，希望能避免類似意外再次發生。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)