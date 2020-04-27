隨著大陸面板業者逐漸站穩腳步，大陸面板在全球的出貨比重也持續拉高，根據市調機構Omdia調查顯示，京東方全球面板出貨量占比已經超過兩成五，若以面板的面積來計算，全球市場的占比也逾兩成。

Omdia資料顯示，全球面板出貨排名中，京東方（BOE）以25.9％比重拿下市占第一，樂金顯示（LGD）、群創（Innolux）和友達（AUO）以16.1％、15.3％及13.6％分列位居全球出貨排名第二、三及四，而三星（Samsung）和華星光電（China Star）則以6.6％、6.5％分列第5名及第6名。

全球前5大大尺寸面板出貨比重一覽。（圖／Omdia）

若以出貨面板計算，京東方以20.4％比重排名第1，華星光電、樂金顯示、友達、群創和三星則分別以14.1％、13.7％、11.8％、11.7％和11.4％，分列排名第2至第6位。

Omdia分析表示，隨著2019年第4季時，韓國與台灣面板廠大幅調降產能利用率，或者關停部分產能，讓大陸廠商的出貨面積比重進一步提升，反應在3月份，京東方、華星光電分別以20.4％和14.1％的出貨面積比重，拿下全球面板廠商大尺寸出貨面積前2位、中電熊貓、惠科和彩虹光電則分排名第7、第8和第9位。

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(中時電子報)