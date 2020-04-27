知本樂山金針花海盛開，可望成為網美打卡熱點。（莊哲權攝）

知本樂山金針花海盛開，可望成為網美打卡熱點。（莊哲權攝）

知本樂山金針花海盛開，可望成為網美打卡熱點。（莊哲權攝）

知本金針花海祕境曝光！台東知本樂山山區「天山農場」咖啡園，2016年遭尼伯特颱風催毀殆盡，農民張甲長轉作全台最早開花的台東7號金針，滿山金黃色花海，美不勝收，未來將推動農業與觀光相結合，可望成為網美拍照打卡新熱點。

太麻里的高山金針花要7、8月才盛開，卑南鄉知本樂山半山腰，占地3.7公頃的金針花海已經占據了整座山頭，簡直美翻。

天山農場場長張甲長表示，當地原本是種咖啡，4年前尼伯特颱風帶來毀滅性災害，農場一片荒蕪，去年起技轉台東區農改場的新品種台東7號金針，目前開好開滿，卻又遭逢疫情，決定不採收，把美景留下來讓大家欣賞，帶動知本觀光復甦。

台東縣城鄉深耕協會理事長張弘典表示，該協會以地方創生模式，媒合農民與知本地區旅宿業者，將農業與觀光相結合，推廣「食農教育」，園區未來將增加生態農業區，帶領遊客賞金針花海，品嘗金針花料理及獨特香氣的台東咖啡。

台東區農改場場長陳信言表示，台東7號金針屬於「平地金針」， 鮮花蕾產量高，1公頃產量最高可到22公噸，烘乾後還有2.2公噸，花色金黃無黑蕊，無論是鮮炒或煮湯，湯色都不會變黑，每年4月開花，具有2次開花特性，花期長達3個月，適合無硫加工，不含硫化物，而且色澤澄黃鮮艷，在市面上相當受歡迎。

天山農場金針花海5月1日正式開園，入園清潔費每人60元，可抵消費，現場有提供台東咖啡及酥炸金針、新鮮金針，開放時間為每日上午6：00至下午5：00

(中時 )