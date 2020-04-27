涂善存開心自己的電影為好友求婚助攻成功。（滿滿額娛樂提供）

25歲的鮮肉男星涂善存過去有著「世新金城武」的稱號，主演電影《這一刻，想見你》在上週24日上映，電影故事賺人熱淚，他勤跑宣傳，除了現身在電影院前發送面紙，與觀眾親切互動，身旁的友人還特別包場支持，更把自己的求婚計畫與電影結合，拜託涂善存情義相挺幫「助攻」，讓朋友順利抱得美人歸。

對於首次主演電影便被朋友選來做為求婚的的美好回憶，涂善存開心表示：「用這麼特別和重要的方式參與別人的幸福，覺得很感動！雖然電影不是傳統完美大結局，但是看著求婚的過程，就像是完整了電影裡男女主角的故事，我們都要有勇氣去追求人生和自己的幸福！」

DJ丹尼斯看好涂善存星路大紅大紫。（滿滿額娛樂提供）

涂善存個性謙虛人緣好，新片推出即受到圈內藝人好友們的支持，包含鄭怡、潘協慶、黃騰浩、林思宇、大文、賴東賢、言明灝、管麟及祈錦鈅等人都紛紛表示涂善存「會演又會唱」，相當意料之外，DJ丹尼斯更認真詢問涂善存有沒有發唱片的打算，不只稱讚涂善存的將來不只是小金城武，更有機會成為新一代梁朝偉，相當看好他。電影《這一刻，想見你》熱映中。

(中時 )