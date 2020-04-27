陸普查人口 國台辦：非在陸居住台胞不在範圍 18:212020/04/27 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。(中新網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對有媒體報導稱，大陸第七次人口普查將要求大陸配偶提供在台家庭相關數據，陸委會批評這是侵害個人隱私權。大陸國台辦27日表示，會普查到在大陸居住的台灣居民，不在大陸居住的台灣居民不屬於普查範圍。 大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，有關說法完全是歪曲事實，別有用心，企圖破壞兩岸關係。 她說，根據有關法律和規定，大陸國務院決定於2020年開展第七次全國人口普查，普查的標準時點是2020年11月1日零時。在大陸居住的台灣居民屬於普查範圍，不在大陸居住的台灣居民不屬於普查範圍。 (旺報 ) #大陸 #普查 #台灣 #居民 #範圍 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸經濟體質依然健康 04:092020/04/24 論壇廣場 抵陸需隔離 台幹返崗陷糾結 04:092020/04/24 焦點新聞 海研中心研究員：認清「中華民國台灣」的「台獨」底色 12:362020/04/24 兩岸 可承受範圍 侯稱排定高危險群先篩檢 04:102020/04/25 生活新聞 美智庫：脅迫性經濟措施成美陸角力新「武器」 17:182020/04/25 國際 投保停看聽 留意適用範圍 04:092020/04/26 金融．稅務 疫情讓電影院倍加慘澹 04:092020/04/26 專題周報 新聞透視》留任阿通師 釋不踩紅線訊號 04:102020/04/26 政治要聞 劉志斌誤判大陸戰略 04:102020/04/26 時論廣場 高雄普查KTV消防安全 韓國瑜今晚帶隊突擊 12:172020/04/27 政治 兩岸熱門新聞 陸4大電信國企將被驅離美國市場 - 時政 陸是否派醫療隊前往北韓？耿爽故佈疑陣 - 時政 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 陸殲-20爭氣 量產超俄趕美 - 焦點新聞 - 旺報 外國專家進入大陸調查病毒起源？ 陸外交部：政治操弄 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。