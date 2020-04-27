針對有媒體報導稱，大陸第七次人口普查將要求大陸配偶提供在台家庭相關數據，陸委會批評這是侵害個人隱私權。大陸國台辦27日表示，會普查到在大陸居住的台灣居民，不在大陸居住的台灣居民不屬於普查範圍。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，有關說法完全是歪曲事實，別有用心，企圖破壞兩岸關係。

她說，根據有關法律和規定，大陸國務院決定於2020年開展第七次全國人口普查，普查的標準時點是2020年11月1日零時。在大陸居住的台灣居民屬於普查範圍，不在大陸居住的台灣居民不屬於普查範圍。

(旺報 )