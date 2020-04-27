台北市林森北路錢櫃KTV發生火災釀5人死亡，淡水警分局26日與消防局第三大隊，對於淡水視聽歌唱及封閉式視聽場所，實施公安聯合稽查暨防疫臨檢工作，同時宣導民眾防疫措施，避免民眾因群聚而成為防疫破口。淡水警方共出動16名警力，臨檢多處視聽歌唱場所，實施消防公安、防疫臨檢等查察工作，針對缺失部分，現場要求業者立即改善。

淡水警分局表示時值防疫重點期間，將持續配合市府實施公安稽查工作，此外市府公安聯合稽查小組亦將持續針對消防安檢等各項稽查作為加強查察，防止重大傷亡事故發生，以保護市民安全。

淡水分局再次呼籲，提醒民眾防疫期間應盡量待在家中，避免前往人潮聚集的場所、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險，另淡水警方已勸導轄內多家視聽歌唱場所停業中，警方會持續勸說轄內視聽歌唱業者配合政府政策主動停止營業或缩短營業時間，以免成為「防疫破口」。

另警方也說，將加強使用警用行動電腦「M-Police」持續查處違規外出者，如經查獲必將移由主管機關裁罰，也呼籲民眾不要違反相關居家防疫規定，四處趴趴走，否則最重將遭罰1百萬元，得不償失。

(中時 )