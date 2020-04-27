新冠肺炎持續升溫，百業蕭條，商家不再聘用工讀生，半工半讀的學生經濟現困頓，善息堂住持蘇素珍因剛好輔仁大學就讀宗教研究所，看到學弟妹的問題，發動募款，僅花3天便達到目標金額24萬。蘇素珍表示，募款金額將全數捐給系上，補助給予清寒學生每月5千補助金，協助同學度過難關。

新傳肺炎影響諸多產業，不少學生受到影響，蘇素珍看到這樣的情形於心不忍，主動發起募捐，經聯展寶石有限公司總經理陳璋瑩、中國禪和道教會協助，3天便達到24萬目標，近日舉行捐贈儀式，同學們一起將募資而來的錢交給輔大社科院長魯慧中、宗教系主任鄭印君。

蘇素珍表示，自己本來只是想低調行善，但老師告知他，將捐款事宜讓大眾知道可拋磚引玉，讓更多人捐款，他才領悟其道理。

鄭印君說，疫情仍未趨緩，未來將會有更多人遇到這樣的事情，希望同學這樣的舉動，能引發更多民眾的關注，送出溫暖至社會。

(中時 )