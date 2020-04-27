近期國際上有不少要求大陸開放外國學者進入大陸調查新冠並度來源並追究疫情責任。

大陸外交部發言人耿爽27日在例行記者會上強調，大陸是首先報告新冠肺炎疫情的國家，但並不代表大陸就是新冠肺炎病毒的源頭。耿爽並認為，病毒源頭問題是科學問題，病毒溯源的研究需交給科學家來調查，只有將眾多的生物學和流行病學證據進行統整與比對，才算真正完成任務。

「當前一些政治人物就病毒的起源進行政治操弄，藉此攻擊、抹黑他國，這是不得人心的，他們的圖謀也不會得逞。」耿爽在記者會上這樣說道。

耿爽直指疫情發生以來，大陸抱持公開且負責任的態度，第一時間對外介紹疫情狀況，並且對外分享病毒基因序列和開展抗疫合作。這些措舉國際社會都有目共睹，也都普遍給予高度評價。

耿爽表示，某些有心人士鼓吹進入大陸調查，與當前國際攜手對抗疫情的氛圍是不符的，這些行為也將不得人心。大陸將繼續堅定同國際社會一道，並肩作戰、抗擊疫情。目前不該去相互指責，甚至去咎責，這些作為都沒有建設性。

(中時 )