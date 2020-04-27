牛津經濟研究院《冠狀病毒對亞太經濟衝擊》，取自該機構網站。

新冠肺炎衝擊全球景氣，但是牛津經濟研究院（Oxford Economics）發表報告表示，全球封城效應對台灣經濟的影響，不及《兩岸經合架構協議》(ECFA)的重要性，ECFA若在9月未獲展延，台灣經濟將陷入非常危機(particular risk）狀態。

牛津經濟院是英國牛津大學商學院所成立的經濟預測機構，在這份名為《冠狀病毒對亞太經濟衝擊》報告中，牛津經濟院認為，中國大陸今年的經濟將出現多年來的首度負成長，僅有負0.2％，但是明年將一躍而為9％，「中國與亞洲將在2021年迎來強勁的經濟復甦」。

在台灣部份，牛津經濟院認為，因疫情而造成的全球封城（lockdowns）效應，對台灣的經濟成長(GDP)只有0.6％的影響。台灣今年下半年的經濟表現繫於ECFA能否延續，ECFA在9月12日屆滿10年。如果ECFA未能續延，牛津經濟院以「非常危機」形容。如果ECFA得以持續，該院預測台灣經濟成長將在明年迎來近6年的新高，達到3.6％。

牛津經濟院並認為，中國大陸以武漢為試點，包括逐步解封、逐步解除限制，但亦同時維持民眾提高警覺防患新一波的疫情爆發，這種平衡有助於疫情緩解與經濟復甦，武漢的若干作法值得參考。

(工商 )