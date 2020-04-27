樹林警分局結合新北市政府消防局第五大隊專責人員，於昨(26)日21時針對轄區大型KTV執行公安及防疫臨檢勤務，針對場所消防設施實施檢測，加強宣導業者與民眾注意防災及防疫意識，以維護公共安全及防範群聚造成防疫破口。

鑑於臺北市林森北路錢櫃KTV於26日上午驚傳火警，因防火設備未發揮功效，造成嚴重傷亡，樹林警分局為保障民眾消費安全，特結合第五消防大隊，針對樹林區唯一一家大型KTV實施公共安全項目檢查；另KTV屬密閉空間之娛樂場所，消費民眾增加新冠肺炎互感染之風險，警方也運用M-Police行動電腦查詢店內消費客人身分，以有效防堵居家隔離或居家檢疫者違反規定的情事發生，展現維護民眾安全與健康的決心。

樹林警分局表示，為強化公共場所的公安環境及防疫措施，將持續結合市府行政團隊力量針對易群聚之場所加強稽查，也呼籲宣導業者及民眾，須提升自身的公安與防疫意識，避免憾事的發生或造成疫情擴大，損及民眾的生命財產安全。

(中時 )