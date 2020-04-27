櫃買中心今（27）日表示，進泰（3465）、瑞基（4171）及合一（4743）等3檔股票都自4月28日起預收款券，進泰為每四十五分鐘撮合一次，瑞基及合一兩檔股票為每二十分鐘撮合一次。

進泰股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月28日起10個營業日（到5月12日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每四十五分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

瑞基及合一兩檔股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月28日起10個營業日（到5月12日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )