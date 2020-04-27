受到鋅價下跌影響，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）首季稅後虧損461萬元，每股虧損0.04元，是上市掛牌以來首次單季營運虧損。市場指出，鋼聯從4月起，調高集塵灰、污染土壤等處理費用，預期第二季可望轉虧為盈。

受鋅價下跌，鋼聯第一季的營業毛利率19.69％，比去年同期下滑33.97個百分點。

今年國際鋅價，1月每公噸的報價是2,330美元，到4月，來到1890美元；首季的平均報價為每噸2,100美元，較去年同期下跌達25％。

鋼聯已在4月初公告，自4月1日起，進廠集塵灰及污染土壤價格調漲，A-7101煉鋼集塵灰再利用收費價格自原每噸1,500元，槽車調漲為4,600元，斗車調漲為4,700。S-01污染土壤再利用報價自原每噸6,000元，調漲為7,000元（運費另計）。

鋼聯總經理方彥斌在今年的法說會上指出，新冠肺炎疫情干擾全球終端需求，也令原物料價格走勢難料，面對持續下跌的鋅價，鋼聯將持續分散佈局，增加更多廢棄物項目的焚化處理，同時，子公司台鋼資源也即將加入營運，目標未來氧化鋅銷售佔營收比重由目前的8成降至5成。

為降低鋅價干擾，積極分散業務佈局，鋼聯指出，去年的污染土壤業務持續成長24％，但考量公有農地污土處理單價較工廠污土低25％，因此今年將拉高工廠污土處理比例，增加營收、獲利的貢獻。

除此之外，鋼聯表示，台鋼資源已跨足爐碴再利用循環經濟產業產製綠色環保建材。台鋼已在去年11月完成建廠，目前已進入試產階段，並小幅貢獻營收，預計第二季會再拉高產能，擴大營收貢獻。

(工商 )