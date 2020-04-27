台北市中山區林森北路錢櫃KTV，26日上午發生惡火奪走5條人命，送醫人數達55人。回顧台北市25年前造成多人死亡的3起KTV火警，事過境遷，這些事故建築如今有的重新改建，有的閒置荒廢，命運大不同。

盤點1990年起台北市KTV火警，撫順街「神話世界KTV」、松江路「巨星鑽KTV」、漢口街「快樂頌KTV」，加上此次林森北路「林森錢櫃KTV」，一共釀成47人喪命，70人受傷。時至今日，「巨星鑽KTV」與「快樂頌KTV」皆以重新改建商辦及住宅大樓，價格並未受20多年前火災事故影響；而「神話世界KTV」的大樓仍維持原樣，難以擺脫火災事故陰影，價格相較周邊同屋齡物件便宜近2成。

維持舊建物價跌2成

1992年11月21日，台北市中山區撫順街33號2樓「神話世界KTV」凌晨遭人縱火，造成16死2傷，縱火犯為計程車司機湯銘雄，當日因酒後與人起衝突，為了報復從家裡拖來瓦斯桶，在櫃台前以打火機引爆，也燒出了當時公共場所逃生設備不足的問題。

當年「神話世界KTV」所處的「財富新銳大樓」才剛落成2年就發生火災，現在屋齡已30年，外觀與當年無任何改變。目前發生火災的2樓看似荒廢無人使用，1樓有連鎖咖啡廳，3樓則是中華民國勞工安全衛生教育協會。

正松江門牌待價而沽

1992年「神話世界KTV」火災建物仍維持原樣，由窗外可見2樓荒廢無人使用。（圖／擷取自Google Map）

1994年10月25日，台北市中山區松江路338號上「巨星鑽KTV」於晚間9時發生大火，因延誤報警，造成13死2傷，當日因適逢假期，KTV內有不少客人，加上建材為易燃物，造成火勢一發不可收拾，而現場又是單一出口，導致傷亡慘重。

「巨星鑽KTV」，現址已改建成「將捷世貿大樓」，至今為屋齡18年的商辦，正松江路門牌、金融機構環繞，近年沒有成交紀錄，網路目前有一筆待售物件，每坪開價80萬元，業者預估實際成交可能有70萬元，相較周邊同屋齡物件成交價至少高出5-7%。

1994年「巨星鑽KTV」火燒後改建成商辦大樓，煥然一新。（圖／中時資料庫、擷取自Google Map）

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表：資料來源：實價登錄／資料彙整：屋比房屋（萬／坪）

(中時電子報)