大陸四川省近日發生一起事件，有名婦女的耳朵突然出現不適，且還伴隨著耳鳴、刺痛、發癢等症狀，長達一個禮拜都未見好轉，婦女決定前往醫院就診，經檢查後竟發現一個驚人狀況，原來是她的耳朵裡住進一隻「大蜘蛛」，甚至還在耳道結網，讓醫師及婦女都嚇了一跳，所幸最後以順利將牠取出。

綜合陸媒報導，家住在綿陽市的50歲婦女，近日與女兒一同前往中醫院看診，婦女表示，這幾天經常出現耳鳴的狀況，且偶爾還會有發癢、刺痛的問題，經劉軍醫師初步診斷，婦女的外耳道有不明的白色絮狀物，因此建議她進一步檢查，沒想到透過耳內鏡一看發現，她的耳朵裡竟住著一隻活生生的蜘蛛。

蜘蛛受到光線的刺激後，不斷往耳朵內部躲藏，為了避免在治療過程中，蜘蛛移動恐傷到婦女的耳道，因此劉軍先往耳內滴了數滴藥水將其麻醉，最終順利取出直徑長達3、4公釐的蜘蛛。婦女回想起1個禮拜前，她曾到花園照顧葡萄，應該是那時候疏忽，才讓蜘蛛趁機偷跑進耳朵。

劉軍指出，所幸這隻蜘蛛並未穿破耳膜，否則耳朵的受損情況可能會相當嚴重，此外劉軍也提醒，像是螞蟻、飛蛾、小蟑螂等小生物，都有可能會鑽進耳道，民眾一定要做好防護；若是感覺到耳朵有異物、不適等狀況出現，最好就醫檢查，千萬不要自行掏挖處理，以免導致病況惡化。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)